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Сегодня, 01:31

«Колорадо» после обмена поздравил Блэквуда с днем рождения: «Надеемся, тебе понравился подарок»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Колорадо» поздравила вратаря Маккензи Блэквуда с днем рождения.

9 декабря 28-летний канадец был обменян в «Эвеланш» из «Сан-Хосе».

«Надеемся, тебе понравился наш подарок», — говорится в сообщении клуба.

«Колорадо» произвел обмен с «Сан-Хосе», в результате которого получил Блэквуда, нападающего Дживани Смита и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2027 года. В обратном направлении последовали голкипер Александр Георгиев и форвард Николай Коваленко. Также «Шаркс» получили выбор в 5-м раунде драфта 2025 года и во 2-м раунде драфта-2026.

В текущем сезоне Блэквуд провел 19 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.00.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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