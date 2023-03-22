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НХЛ

Сегодня, 06:07

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Колорадо» продлил контракт с главным тренером команды Джаредом Беднаром.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, с 51-летним специалистом подписано новое 3-летнее соглашение, которое вступит в силу после завершения сезона-2023/24. Таким образом, новый контракт Беднара будет действовать до 2027 года.

Беднар возглавил «Эвеланш» перед стартом сезона-2016/17 после решения Патрика Руа уйти в отставку. В 2022 году тренер выиграл с клубом Кубок Стэнли.

В январе этого года он установил новый рекорд франшизы по числу побед в матчах регулярных чемпионатов.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
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