«Колорадо»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 18:00
Полное название: «Колорадо Эвеланш»
Город: Денвер, штат Колорадо (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Джаред Беднар
Капитан: Габриэль Ландескуг
Домашняя арена (вместимость): Болл-арена (на 18 007)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Колорадо» трижды в своей истории выигрывало Кубок Стэнли (1996, 2001, 2022), а также три раза получало Президентский кубок (1997, 2001, 2021)
«Эвеланш» в сезоне 2022 / 2023 стали третьими в турнирной таблице Западной конференции со 109 очками и первыми в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Колорадо» в четвертьфинальной серии Запада проиграло «Сиэтлу» (3-4).
«Колорадо» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на Crypto.com Arena матчем против «Лос-Анджелеса». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Эвеланш» встретятся на своем льду с «Эдмонтоном» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).
12 октября. 05.00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
18 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
20 октября. 05.30. «Колорадо» — «Чикаго»
22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»
25 октября. 03.00. «Айлендерс» — «Колорадо»
27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября. 20.00. «Баффало» — «Колорадо»
Календарь матчей «Колорадо» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Джаред Беднар (51 год) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист работал в «Саут Каролина Стингрэйс», «Абботсфорд Хит», «Пеория Ривермен», «Спрингфилд Фэлконс» и «Лейк-Эри Монстерз».
В 2022 году Беднар привел «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.
«Колорадо»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».