Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

«Колорадо»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Колорадо» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин (13-й номер).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Основная информация о клубе «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Колорадо Эвеланш»
Город: Денвер, штат Колорадо (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Джаред Беднар
Капитан: Габриэль Ландескуг
Домашняя арена (вместимость): Болл-арена (на 18 007)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Колорадо»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Колорадо» трижды в своей истории выигрывало Кубок Стэнли (1996, 2001, 2022), а также три раза получало Президентский кубок (1997, 2001, 2021)

«Эвеланш» в сезоне 2022 / 2023 стали третьими в турнирной таблице Западной конференции со 109 очками и первыми в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Колорадо» в четвертьфинальной серии Запада проиграло «Сиэтлу» (3-4).

«Колорадо»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Колорадо» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на Crypto.com Arena матчем против «Лос-Анджелеса». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Эвеланш» встретятся на своем льду с «Эдмонтоном» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).

«Колорадо»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05.00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»

18 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

20 октября. 05.30. «Колорадо» — «Чикаго»

22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»

25 октября. 03.00. «Айлендерс» — «Колорадо»

27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября. 20.00. «Баффало» — «Колорадо»

Календарь матчей «Колорадо» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Колорадо»

Джаред Беднар (51 год) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист работал в «Саут Каролина Стингрэйс», «Абботсфорд Хит», «Пеория Ривермен», «Спрингфилд Фэлконс» и «Лейк-Эри Монстерз».

В 2022 году Беднар привел «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.

Российские хоккеисты «Колорадо»

  • Александр Георгиев (вратарь)
  • Валерий Ничушкин (нападающий)

«Колорадо»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
2
Обсудить
Читайте также
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
Фигурист Роман Костомаров написал первое слово с помощью протеза руки
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: расписание и результаты выставочных матчей