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14 января, 23:45

«Колорадо» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 15 января. Игра будет проходить на «Бол Арене» в Денвере, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Колорадо» — «Рейнджерс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Колорадо» набрал 53 очка в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» провели 42 матча и набрали 42 очка. В предыдущих матчах сезона 12 января «Эвеланш» уступили «Виннипегу» (0:3), а команда из Нью-Йорка победила «Вегас» (2:1).

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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