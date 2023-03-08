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Сегодня, 07:37

«Колорадо» всухую разгромил «Сан-Хосе», Ничушкин забросил и сделал ассистентский хет-трик

Иван Торопцев
Корреспондент
Валерий Ничушкин (в центре).
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

У хозяев по одной шайбе забросили Арттури Лехконен, Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон, Денис Мальгин, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. У Макара и Ничушкина также по три голевых передачи.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил все 13 бросков по своим воротам.

«Колорадо» прервал серию из трех поражений и занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 62 матчах. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке с 50 очками в 65 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Макар — 14 (Тэйвз, Ничушкин), 4:08 — 1:0. Маккиннон — 26 (Тэйвз, Ничушкин), 12:51 — 2:0. Рантанен — 42 (бол., Жирар, Лехконен), 17:01 — 3:0. Ничушкин — 12 (Макар, Маккиннон), 21:22 — 4:0. Мальгин — 7 (Нието, Макар), 22:45 — 5:0. Лехконен — 18 (Макар, Ничушкин), 38:21 — 6:0.

Вратари: Георгиев — Кяхкенен (Раймер, 22:45).

Штраф: 6 — 30.

Броски: 43 (19+15+9) — 13 (2+5+6).

Наши: Ничушкин (15.41/1/+4) — Барабанов (18.31/1/-3), Кныжов (19.18/1/-2), Свечников (11.11/0/-2).

8 марта. Денвер. Ball Arena.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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