«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», у Ничушкина гол

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «Шаркс» дубль оформил Томаш Гертл.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Ничушкин — 13 (бол., Друэн, Маккиннон), 7:18 — 1:0. Рантанен — 15 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 12:15 — 2:0. Вуд — 6 (Колтон, Друэн), 18:20 — 3:0. Маккиннон — 13, 23:44 — 4:0. Гертл — 10 (бол., Гранлунд, Барабанов), 29:01 — 4:1. Джохансен — 10 (Джонс, Кольяно), 49:01 — 5:1. Гертл — 11 (бол., Эклунд, Гранлунд), 50:45 — 5:2. Маккиннон — 14 (п.в.), 55:11 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Блэквуд (54:52 — 55:11).

Штраф: 30 — 31.

Броски: 28 (15+6+7) — 28 (7+7+14).

Наши: Ничушкин (23.52/3/+2) — Барабанов (20.18/0/-2), Охотюк (16.29/3/-1).

18 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 093 зрителя.