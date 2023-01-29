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НХЛ

Сегодня, 01:37

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», у Барбашева гол

Сергей Разин
корреспондент
«Колорадо» — «Сент-Луис».
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

В составе «Эвеланш» отличились Алекс Ньюхук, Джей Ти Компер, Эван Родригес и Мэтт Ньето, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «блюзменов» шайбы забросили Брэйден Шенн и Иван Барбашев.

После этого матча «Колорадо» с 57 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 49 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ньюхук — 12 (О`Коннор, Хант), 9:22 — 1:0. Комфер — 10 (Жирар, О`Коннор), 11:36 — 2:0. Родригес — 11 (Маккиннон, Макар), 24:48 — 3:0. Шенн — 13 (бол., Крюг, Кайру), 36:27 — 3:1. Барбашев — 9, 49:40 — 3:2. Нието — 9 (п.в., Рантанен), 59:57 — 4:2.

Вратари: Георгиев — Биннингтон (58:33 — 59:57).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (14+12+5) — 28 (9+9+10).

Наши: — - Александров (7.47/0/-1), Барбашев (19.03/2/-1), Тарасенко (21.04/2/-1), Торопченко (9.18/1/-1).

28 января. Денвер. Ball Arena. 18137 зрителей

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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