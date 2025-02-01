«Колорадо» дома разгромил «Сент-Луис»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:0.

3 (2+1) очка набрал Джонатан Друэн, еще по шайбе забросили Мартин Нечас, Кэйл Макар и Джоэл Кивиранта.

После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Друэн — 5 (Пярссинен, Миддлтон), 4:57 — 1:0. Нечас — 17 (Тэйвз, Лехконен), 7:39 — 2:0. Друэн — 6 (бол.), 14:43 — 3:0. Макар — 19 (бол., Маккиннон, Друэн), 17:25 — 4:0. Кивиранта — 11, 53:21 — 5:0.

Вратари: Блэквуд — Хофер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (21+9+6) — 19 (6+8+5).

Наши: — - Бучневич (19.23/2/-1), Торопченко (12.03/2/0).

1 февраля. Денвер. Ball Arena. 18073 зрителя.