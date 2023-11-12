«Сент-Луис» разгромил «Колорадо», забросив восемь шайб. Бучневич оформил хет-трик

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 8:2.

В составе «блюзменов» хет-трик оформили Брейден Шенн и Павел Бучневич, еще по голу забили Тори Круг и Алексей Торопченко, Роберт Томас сделал ассистентский покер. У «Эвеланш» отличились Микко Рантанен и Джонатан Друэн, вратарь Александр Георгиев отразил 22 броска из 28, у Ивана Просветова, вышедшего на лед на 43-й минуте, 12 сейвов.

После этого матча «Сент-Луис» с 15 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Колорадо» с 16 очками — на пятой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

Голы: Шенн — 3 (Крюг, Фолк), 1:08 — 0:1. Шенн — 4 (Саад), 18:53 — 0:2. Крюг — 1 (Томас, Фолк), 19:58 — 0:3. Бучневич — 2 (мен., Сундквист, Парэйко), 31:52 — 0:4. Рантанен — 9 (Макар, Маккиннон), 36:07 — 1:4. Бучневич — 3 (бол., Томас, Шенн), 41:20 — 1:5. Шенн — 5 (бол., Томас, Кайру), 42:49 — 1:6. Бучневич — 4 (мен., Томас), 55:57 — 1:7. Торопченко — 2 (Сундквист), 59:11 — 1:8. Джонсон — 1 (Друэн), 59:31 — 2:8.

Вратари: Георгиев (Просветов, 42:49) — Биннингтон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (13+11+14) — 42 (17+6+19).

Наши: Ничушкин (19.30/4/-2) — Бучневич (18.30/6/+3), Торопченко (10.55/5/0).

12 ноября. Денвер. Ball Arena.