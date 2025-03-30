Гол Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Колорадо»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Карл Болдюк и Павел Бучневич. У «Эвеланш» гол на счету Нэйтана Маккиннона. 29-летний канадец набрал 109-е очко в сезоне и сравнялся с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым.

В текущем сезоне Бучневич провел 69 матчей, в которых набрал 48 (15+33) очков.

«Сент-Луис» продлил победную серию до девяти матчей и с 87 очками расположился на восьмом месте в Западной конференции. «Колорадо» с 93 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Болдюк — 16 (бол., Томас, Сундквист), 10:57 — 0:1. Маккиннон — 30 (Тэйвз), 12:09 — 1:1. Бучневич — 15 (Сутер, Томас), 48:54 — 1:2.

Вратари: Блэквуд — Биннингтон.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 29 (11+7+11) — 27 (11+3+13).

Наши: Ничушкин (20.21/5/0) — Бучневич (20.04/3/+1), Торопченко (11.29/2/-1).

29 марта. Денвер. Ball Arena. 18129 зрителей