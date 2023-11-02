Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:38

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис». Просветов сделал 27 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
2 ноября. Колорадо — Сент-Луис — 4:1.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блюз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрали 14 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 7 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Колтон — 2 (Вуд), 8:53 — 1:0. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 13:19 — 2:0. Томас — 2 (Капанен, Ледди), 37:49 — 2:1. Лехконен — 3 (Макар, Рантанен), 41:41 — 3:1. Байрам — 2 (Маккиннон), 47:59 — 4:1.

Вратари: Просветов — Биннингтон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+11+9) — 28 (7+13+8).

Наши: Ничушкин (16.31/2/0) — Бучневич (20.16/3/+1), Торопченко (10.41/0/0).

2 ноября. Денвер. Ball Arena. 18091 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
Обсудить
Читайте также
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Калгари»

«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону». Минтюков сделал голевую передачу