«Колорадо» обыграл «Сент-Луис». Просветов сделал 27 сэйвов

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блюз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрали 14 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 7 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Колтон — 2 (Вуд), 8:53 — 1:0. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 13:19 — 2:0. Томас — 2 (Капанен, Ледди), 37:49 — 2:1. Лехконен — 3 (Макар, Рантанен), 41:41 — 3:1. Байрам — 2 (Маккиннон), 47:59 — 4:1.

Вратари: Просветов — Биннингтон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+11+9) — 28 (7+13+8).

Наши: Ничушкин (16.31/2/0) — Бучневич (20.16/3/+1), Торопченко (10.41/0/0).

2 ноября. Денвер. Ball Arena. 18091 зритель.