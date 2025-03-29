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29 марта, 22:30

«Колорадо» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Колорадо» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Фото Getty Images
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«Колорадо» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 29 марта. Начало игры на льду «Болл-арены» в Денвере (США) — в 23.30 по московскому времени.

«Колорадо» и «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Колорадо» — «Сент-Луис» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Колорадо» провел 73 матча и набрал 93 очка, у «Сент-Луиса» — 74 матча и 85 очков. В пятницу «Эвеланш» на своем льду обыграли «Лос-Анджелес» (4:0), а «Блюз» на выезде победили «Нэшвилл» (3:2).

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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