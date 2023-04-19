«Сиэтл» выиграл у «Колорадо». Георгиев отразил 27 бросков

Сегодня, 07:47
«Сиэтл» переиграл «Колорадо» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 3:1.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.
Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Первый матч
«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3.
Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — Грубауэр.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5).
Наши: Ничушкин (20.38/3/-2) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18138 зрителей.
Счет в серии: 0-1