«Сиэтл» в овертайме победил «Колорадо», у Ничушкина результативная передача

«Сиэтл» обыграл «Колорадо» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Эвеланш» шайбы на счету Натана Маккиннона и Дениса Мальгина. Форвард хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. У «Кракен» отметились Александер Веннберг, Брэндон Танев и Янни Гурд, который забросил победную шайбу.

«Колорадо» набрал 74 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада». «Сиэтл» — на 4-й строчке с 78 очками.

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«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Маккиннон — 25 (Лехконен, Ничушкин), 9:19 — 1:0. Веннберг — 12 (Борген, Шварц), 29:52 — 1:1. Мальгин — 6 (Макар, Родригес), 31:45 — 2:1. Танев — 13 (Шварц), 57:30 — 2:2. Гурд — 10 (Данн, Бенайерс), 61:24 — 2:3.

Вратари: Георгиев — Грубауэр.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (6+10+7+0) — 35 (7+11+16+1).

Наши: Ничушкин (17.37/3/0) — -.

6 марта. Денвер. Ball Arena. 18107 зрителей.