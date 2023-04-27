«Сиэтл» переиграл «Колорадо» в пятом матче. Георгиев отразил 26 бросков

«Сиэтл» обыграл «Колорадо» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Кракен» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Шестой матч серии состоится 29 апреля на льду «Кракен». Начало — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гики — 2 (Шварц, Веннберг), 26:35 — 0:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 27:55 — 1:1. Картье — 1 (Эберле, Борген), 29:59 — 1:2. Гурд — 1 (Соуси, Бьоркстранд), 41:40 — 1:3. Родригес — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 56:23 — 2:3.

Вратари: Георгиев (56:11 — 56:23, 57:05) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (8+10+10) — 28 (15+6+7).

27 апреля. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-3.