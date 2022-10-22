«Колорадо» проиграл «Сиэтлу». Ничушкин набрал 2 очка

Сегодня, 06:45
«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Кракен» прервали трехматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.
«Сиэтл» идет на 4-м месте в Западной конференции, а «Колорадо» — на 6-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Шварц — 3 (бол., Эберле, Маккэн), 21:38 — 0:1. Маккэн — 2 (Соуси), 22:00 — 0:2. Родригес — 1 (Ничушкин, Байрам), 25:55 — 1:2. Байрам — 2 (мен., Ничушкин, О`Коннор), 46:58 — 2:2. Кулман — 1 (Шварц, Олексяк), 52:06 — 2:3.
Вратари: Францоуз — Грубауэр (Джонс, 50:17).
Штраф: 15 — 9.
Броски: 20 (8+7+5) — 38 (11+13+14).
Наши: Ничушкин (18.29/0/+1) — -.
22 октября. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.