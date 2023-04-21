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Сегодня, 07:24

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом». Ничушкин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» переиграл «Сиэтл» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 3:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Голкипер Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

Третья игра в серии состоится 23 апреля на льду «Сиэтла». Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Шульц — 1 (Толванен, Гурд), 2:40 — 0:1. Танев — 1 (мен., Гурд), 13:27 — 0:2. Лехконен — 1 (Макар, Байрам), 26:42 — 1:2. Ничушкин — 1 (Родригес, Тэйвз), 27:30 — 2:2. Тэйвз — 1 (Лехконен, Жирар), 52:59 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Грубауэр.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (10+16+15) — 29 (11+12+6).

Наши: Ничушкин (19.18/3/0) — -.

21 апреля. Денвер. Ball Arena. 18141 зритель.

Счет в серии: 1-1.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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