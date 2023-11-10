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НХЛ

Сегодня, 07:53

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу». Просветов отразил 19 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой.

«Колорадо» с 16 очками идет на 5-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 10-й строчке — 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сиэтл» — 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Голы: Шварц — 7 (Картье, Данн), 18:39 — 0:1. Бьоркстранд — 5 (Олексяк, Ларссон), 24:29 — 0:2. Байрам — 3 (Маккиннон, Лехконен), 24:57 — 1:2. Бенайерс — 1 (бол., Данн, Шварц), 31:35 — 1:3. Маккиннон — 6 (Макар, Рантанен), 35:40 — 2:3. Ничушкин — 2 (Тэйвз, Маккиннон), 52:15 — 3:3. Бьоркстранд — 6 (Толванен, Ларссон), 59:28 — 3:4.

Вратари: Просветов (59:28) — Грубауэр.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (10+9+7) — 24 (8+9+7).

Наши: Ничушкин (20.35/3/+2) — -.

10 ноября. Денвер. Ball Arena. 18 124 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
Иван Просветов
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