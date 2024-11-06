Два очка Коваленко помогли «Колорадо» выиграть у «Сиэтла»

«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» набрал 12 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сиэтл» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Вагнер — 1 (Маккиннон, Жирар), 2:28 — 1:0. Шварц — 3 (Бенайерс, Эванс), 12:58 — 1:1. Иван — 3 (Коваленко, Маккиннон), 14:12 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Стивенсон), 20:23 — 2:2. Лехконен — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 26:44 — 3:2. Рантанен — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 29:11 — 4:2. Бенайерс — 3 (Монтур, Маккэн), 57:31 — 4:3. Рантанен — 6 (п.в., Лехконен, Маккиннон), 57:55 — 5:3. Коваленко — 2 (бол., Миттельштадт, Мэнсон), 59:58 — 6:3.

Вратари: Аннунен — Грубауэр (55:46 — 57:31, 57:43 — 57:55).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 31 (13+8+10) — 20 (6+8+6).

Наши: Коваленко (11.34/1/0), Прищепов (7.26/0/+1) — -.

6 ноября. Денвер. Ball Arena.