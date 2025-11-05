«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Болл Арена» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер) Колорадо Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Колорадо» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 14 очками в 12 играх идет на восьмой строчке «Востока».