5 ноября, 03:45

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото Getty Images

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Болл Арена» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Колорадо» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 14 очками в 12 играх идет на восьмой строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
