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30 октября, 23:40

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Колорадо» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 31 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» и «Тампа-Бэй» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 31 октября. Игра состоится на «Болл Арене» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Колорадо» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 10 очков в 10-ти матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Лайтнинг» располагается на 6-й строчке на Востоке (у команды 12 очков в 9-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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