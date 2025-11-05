«Тампа» на выезде уступила «Колорадо», Кучеров отметился голом

«Колорадо» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. У «Эвеланш» дубль оформил Виктор Олофссон, еще одну шайбу забросил Росс Колтон. У «Лайтнинг» голы на счету Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта. Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам. «Колорадо» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Тампа» с 14 очками — на 12-й строчке «Востока». НХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер) Колорадо Тампа-Бэй

Vladislove Dobry Прибавлять то надо . А кому ? 05.11.2025

Женек10 Шестеркин достойно не смотрится ? 05.11.2025

nikola mozaev Василевский поддерживает высокий уровень, в отличие от многих наших вратарей в НХЛ. Также достойно смотрятся Кочетков и Бобровский, который сегодня оплошал. 05.11.2025

nikola mozaev Тампа с Кучеровым уступила Лавинам, но боролась достойно. У Тампы отличились её вечные лидеры: Кучеров и Пойнт. Но Молниям необходимо прибавлять. 05.11.2025

Сергей Прервалась победная серия, но играли достойно с сильной командой. 05.11.2025