5 ноября, 08:23

«Тампа» на выезде уступила «Колорадо», Кучеров отметился голом

Сергей Ярошенко
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Эвеланш» дубль оформил Виктор Олофссон, еще одну шайбу забросил Росс Колтон. У «Лайтнинг» голы на счету Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

«Колорадо» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Тампа» с 14 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Тампа-Бэй
8

  • Vladislove Dobry

    Прибавлять то надо . А кому ?

    05.11.2025

  • Женек10

    Шестеркин достойно не смотрится ?

    05.11.2025

  • nikola mozaev

    Василевский поддерживает высокий уровень, в отличие от многих наших вратарей в НХЛ. Также достойно смотрятся Кочетков и Бобровский, который сегодня оплошал.

    05.11.2025

  • nikola mozaev

    Тампа с Кучеровым уступила Лавинам, но боролась достойно. У Тампы отличились её вечные лидеры: Кучеров и Пойнт. Но Молниям необходимо прибавлять.

    05.11.2025

  • Сергей

    Прервалась победная серия, но играли достойно с сильной командой.

    05.11.2025

  • baruv

    ОТ был близок. Василевский топ!

    05.11.2025

    Никита Кучеров
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Колорадо Эвеланш
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
