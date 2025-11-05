«Тампа» на выезде уступила «Колорадо», Кучеров отметился голом

5 ноября, 08:23
«Колорадо» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Эвеланш» дубль оформил Виктор Олофссон, еще одну шайбу забросил Росс Колтон. У «Лайтнинг» голы на счету Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта.
Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.
«Колорадо» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Тампа» с 14 очками — на 12-й строчке «Востока».
Vladislove Dobry
Прибавлять то надо . А кому ?
05.11.2025
Женек10
Шестеркин достойно не смотрится ?
05.11.2025
nikola mozaev
Василевский поддерживает высокий уровень, в отличие от многих наших вратарей в НХЛ. Также достойно смотрятся Кочетков и Бобровский, который сегодня оплошал.
05.11.2025
nikola mozaev
Тампа с Кучеровым уступила Лавинам, но боролась достойно. У Тампы отличились её вечные лидеры: Кучеров и Пойнт. Но Молниям необходимо прибавлять.
05.11.2025
Сергей
Прервалась победная серия, но играли достойно с сильной командой.
05.11.2025
baruv
ОТ был близок. Василевский топ!
05.11.2025