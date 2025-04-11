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11 апреля, 06:46

«Колорадо» уступил «Ванкуверу», у Ничушкина «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:4.

В составе «Эвеланш» гол на счету Девона Тэйвза, Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Кэнакс» шайбы забросили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Дакота Джошуа и Нильс Хегландер.

После этого матча «Колорадо» со 100 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 87 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Ванкувер» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Дебраск — 26 (Шервуд), 24:50 — 0:1. Шервуд — 19 (Джошуа, Форборт), 27:51 — 0:2. Тэйвз — 10 (Койл, Макар), 36:36 — 1:2. Джошуа — 7 (Рятю, М. Петтерссон), 46:14 — 1:3. Хегландер — 8 (п.в., Гарлэнд, Гронек), 58:02 — 1:4.

Вратари: Блэквуд (57:26 — 59:57) — Ланкинен.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (7+10+15) — 30 (6+15+9).

Наши: Ничушкин (19.41/1/-1) — -.

11 апреля. Денвер. Ball Arena. 18 092 зрителя.

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НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
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