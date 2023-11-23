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Сегодня, 09:12

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Колорадо» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Колорадо» отметились Валерий Ничушкин, Джонатан Друен, Райли Тафти, Кейл Макар и Микко Рантанен. За «Ванкувер» забили Нильс Хегландер и Джей Ти Миллер.

«Ванкувер» занимает вторую строчку в «Западной конференции», набрав 27 очков в 19 играх. «Колорадо» — на шестом месте (22 очка в 17 матчах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Хегландер — 6 (Бовилье, Лафферти), 16:23 — 0:1. Ничушкин — 8 (бол., Рантанен, Друэн), 17:37 — 1:1. Друэн — 2 (Макар, Байрам), 18:43 — 2:1. Миллер — 13 (Хьюз, Гронек), 29:04 — 2:2. Тафти — 1 (Вуд, Колтон), 41:24 — 3:2. Макар — 5, 52:38 — 4:2. Рантанен — 12 (п.в., Маккиннон, Ничушкин), 56:38 — 5:2.

Вратари: Георгиев — Демко.

Штраф: 21 — 10.

Броски: 25 (13+7+5) — 29 (11+11+7).

Наши: Ничушкин (19.45/3/+1) — Кузьменко (14.33/1/-3), Михеев (14.03/3/-2).

23 ноября. Денвер. Ball Arena. 18 133 зрителя.

Источник: Таблица НХЛ
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НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
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