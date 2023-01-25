«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин забросил одну шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Колорадо»

«Колорадо» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 811-й за карьеру.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой встречи. Он отразил 37 из 39 бросков.

«Колорадо» набрал 55 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).

Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).

25 января. Денвер. Ball Arena.