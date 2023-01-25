Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:40

«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин забросил одну шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 811-й за карьеру.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой встречи. Он отразил 37 из 39 бросков.

«Колорадо» набрал 55 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).

Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).

25 января. Денвер. Ball Arena.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
5
59
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ
Кросби увеличил отрыв от Овечкина по очкам в НХЛ
Орлов — об отношении Овечкина к рекорду Гретцки: «Видно, что он переживает, когда не забивает»
«Не уверен, что Ковалев понимает суть игры». Феноменальный талант, раскрытый лишь наполовину
Кузнецов ответил на вопрос об идеальной передаче на Овечкина
Участие Овечкина в матче с «Колорадо» остается под вопросом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 811-го гола Овечкина. Текущее положение

«Анахайм» на выезде выиграл у «Аризоны»