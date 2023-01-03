«Колорадо» проиграл «Вегасу». Георгиев сделал 25 сэйвов

«Колорадо» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Эвеланш» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Вегас» лидирует в Западной конференции с 54 очками. «Колорадо» идет на 9-й строчке — 41 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Маккиннон — 9 (Рантанен, Лехконен), 0:25 — 1:0. Амадио — 6 (Хэг, Стоун), 17:02 — 1:1. Руа — 6 (Колесар, Корчак), 27:14 — 1:2. Руа — 7 (Каррье, Пьетранджело), 34:46 — 1:3. Рантанен — 25 (Лехконен, Маккиннон), 51:07 — 2:3.

Вратари: Георгиев — Томпсон.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (7+15+6).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18092 зрителя