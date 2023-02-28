«Колорадо» обыграл «Вегас», Георгиев провел третий матч на ноль в сезоне

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Колорадо» со счетом 0:3.

Дубль оформил Микко Рантанен, еще один гол на счету Натана Маккиннона в пустые ворота, вратарь Александр Георгиев отразил 31 бросок. Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев в дебютном матче за команду завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Вегас» с 76 очками занимает первое место в Западной конференции, «Колорадо» с 73 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 39, 0:14 — 1:0. Рантанен — 40 (Комфер), 36:20 — 2:0. Маккиннон — 22 (п.в., Ничушкин, Лехконен), 56:33 — 3:0.

Вратари: Георгиев — Хилл (56:16 — 56:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+17+6) — 31 (11+12+8).

Наши: Ничушкин (18.52/1/+1) — Барбашев (16.40/1/-1).

28 февраля. Денвер. Ball Arena.