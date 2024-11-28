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Сегодня, 09:05

Шайбы Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Вегасом»

Даниил Аршавский
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У «Эвеланш» шайбу и победный буллит забросил Валерий Ничушкин. Голкипер команды из Денвера Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

Автором единственного гола «Голден Найтс» стал Павел Дорофеев.

«Колорадо» набрал 26 очков и занимает 7-е место в Западной конференции, «Вегас» с 31 очком идет 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дорофеев — 12 (Барбашев, Пьетранджело), 33:09 — 0:1. Ничушкин — 2, 33:42 — 1:1.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Георгиев — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (6+11+14+3) — 19 (10+4+5+0).

Наши: Коваленко (15.05/2/0), Ничушкин (22.47/4/+1) — Барбашев (18.16/0/+1), Дорофеев (17.16/4/+1).

28 ноября. Денвер. Ball Arena.

Валерий Ничушкин
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш

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