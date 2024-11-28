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«Колорадо» — «Вегас»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» сыграет с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Барбашев, игрок ХК «Вегас».
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» примет «Вегас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 28 ноября. Матч пройдет на многофункциональной арене «Болл-арена» в Денвере (штат Колорадо, США) и начнется в 06.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Вегас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 24 очка в 22-х матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Голден Найтс» располагаются на третьей строчке на Западе (у команды — 30 очков в 22-х играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш

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