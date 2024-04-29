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Сегодня, 02:30

«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» — 5:1. Счет в серии 3-1 в пользу «Эвеланш».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин, еще по голу забили Арттури Лехконен и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26. У «Джетс» единственную шайбу забросил Нейт Шмидт.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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