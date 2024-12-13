«Юта» прервала победную серию «Колорадо»

«Юта» переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Нападающий Дилан Гюнтер оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Также по одной шайбе забросили Кевин Стенлунд и Владислав Колячонок. Единственный гол «Эвеланш» на счету Натана Маккиннона.

«Колорадо» с 34 очками в 31 матче занимает 8-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 31 очко в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Юта» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гюнтер — 11 (Кессельринг, Коул), 8:26 — 0:1. Колячонок — 2 (Кули, Гюнтер), 28:05 — 0:2. Гюнтер — 12 (бол., Шмальц, Кули), 29:52 — 0:3. Маккиннон — 11 (Тэйвз, Рантанен), 55:26 — 1:3. Стенлунд — 5 (п.в., Крауз), 55:49 — 1:4.

Вратари: Уэджвуд (55:38 — 55:49) — Веймелка.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (7+10+6) — 23 (10+7+6).

Наши: Ничушкин (20.23/2/0) — Сергачев (26.56/0/+1).

13 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 031 зритель.