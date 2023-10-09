«Колорадо» забрал Просветова с драфта отказов

«Колорадо» забрал вратаря Ивана Просветова с драфта отказов, сообщает журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 24-летний россиянин был выставлен на драфт отказов «Аризоной».

Просветов в июне этого года подписал контракт с «Койотис» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88 процента бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 35 игр за «Тусон» в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90 процентов бросков.