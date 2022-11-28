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НХЛ

28 ноября, 21:05

«Колорадо» заключил контракт до конца сезона с нападающим Гальченюком

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с «Колорадо». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Летом он был на просмотре в «Эвеланш», но тогда не получил контракта. Гальченюк выступал за фарм-клуб «Лавин» и набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах АХЛ.

Прошлый сезон форвард провел в «Аризоне». Также он выступал за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву» и «Торонто». Всего в лиге на его счету 643 матча и 354 (146+208) очка.

Гальченюк был выбран «Монреалем» на драфте 2012 года под общим 3-м номером.

Александр Гальченюк-младший
ХК Колорадо Эвеланш
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