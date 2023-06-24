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Сегодня, 12:45

Комаров — о контракте новичка с «Баффало»: «Пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров, подписавший контракт новичка с «Баффало», в интервью «СЭ» рассказал о перспективах в команде.

— «Сэйбрз» уже подписали с вами контракт новичка. Что в клубе говорят о вашем будущем?

— Я приеду на тренинг-кэмп, они посмотрят на меня и тогда что-то скажут. После контракта меня просто поздравили с подписанием. Сказали, чтобы летом я отдохнул, провел время с семьей, поработал и приехал в лагерь готовым.

— «Баффало» не пользуется особым вниманием среди игроков. Читал исследования, что именно в этот клуб большинство хоккеистов НХЛ отказались бы переходить.

— Я так не думаю. В команде много молодых игроков. Хочется принести большую пользу «Баффало», если я попаду туда. Да, в команде много молодых защитников, пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного.

19-летний россиянин подписал контракт с «Баффало» в мае этого года. На драфте НХЛ-2022 он был выбран под 134-м номером в пятом раунде.

Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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