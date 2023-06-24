Комаров — о тренере Руа: «Патрик ничего не бил и не кидал»

Российский защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером Патриком Руа.

— Вы говорили в интервью, что Патрик Руа — жесткий тренер. В чем это проявлялось?

— Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда — не очень.

— Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?

— Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.

— Лично вам Руа часто указывал на ошибки?

— Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик — с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.

— Какие ошибки выводили Руа из себя?

— Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.

— Планшетки летали по раздевалке?

— Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем, — сказал Комаров «СЭ»?.

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.

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