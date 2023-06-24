Комаров заявил, что партнеры по «Квебеку» интересуются жизнью в России

Сегодня, 12:30
Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» рассказал, что партнеры по команде спрашивают о жизни в России.
— Партнеры по команде спрашивают про российский хоккей или про жизнь в нашей стране?
— О хоккее — почти нет. Спрашивают про еду, про жизнь, но нечасто.
— В русские рестораны в Квебеке ходите?
— Есть один магазинчик с русской едой. Продаются конфеты, газировки, соленья в банках. Иногда заходил туда. Я — всеядный, мне комфортно кушать любую еду.
В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу. В мае россиянин подписал контракт с «Баффало».
Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».