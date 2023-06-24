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Сегодня, 12:30

Комаров заявил, что партнеры по «Квебеку» интересуются жизнью в России

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» рассказал, что партнеры по команде спрашивают о жизни в России.

— Партнеры по команде спрашивают про российский хоккей или про жизнь в нашей стране?

— О хоккее — почти нет. Спрашивают про еду, про жизнь, но нечасто.

— В русские рестораны в Квебеке ходите?

— Есть один магазинчик с русской едой. Продаются конфеты, газировки, соленья в банках. Иногда заходил туда. Я — всеядный, мне комфортно кушать любую еду.

В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу. В мае россиянин подписал контракт с «Баффало».

Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».

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