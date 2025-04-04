Комик Мусагалиев: «Желаю Овечкину побить рекорд в этом сезоне»

Известный шоумен Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Переживаю за Сашу и желаю ему успеть побить рекорд в этом сезоне и стать единоличным снайпером на все времена. Падет ли этот рекорд когда-то? Если Саша его побьет, то это случится нескоро», — сказал Мусагалиев «СЭ».

В ночь на субботу «Вашингтон» примет дома «Чикаго». На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.

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