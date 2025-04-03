Комиссар НХЛ Беттмэн посетил матч «Вашингтона» против «Каролины»

3 апреля, 04:15
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн присутствует на трибунах «Леново Центра», где проходит матч регулярного чемпионата «Каролина» — «Вашингтон».
Он сидит на трибунах рядом с женой российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина Настасией и владельцем клуба Тедом Леонсисом.
39-летний Овечкин в сегодняшней игре с «Харрикейнз» забил один гол и теперь на его счету 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. Ему осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).
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