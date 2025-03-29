Губерниев: «Гашек — чудак на букву «м» и абсолютный неудачник»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека после слов чеха о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

Ранее олимпийский чемпион призвал не отмечать грядущее достижение 39-летнего хоккеиста и обвинил НХЛ в рекламе СВО на фоне погони Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Доминик Гашек — чудак на букву «м». Он абсолютно гениальный вратарь и абсолютный неудачник в своей послеспортивной жизни. Он в очередной раз сказал ерунду о России. Достижения Гретцки, Овечкина — это достижения даже не Канады и России. Это достижения планеты Земля. А Гашек пускай и дальше размахивает древком без флага», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

Гашек также раскритиковал президента США Дональда Трампа за согласие на проведение матча между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

На счету Овечкина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забить пять голов.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.