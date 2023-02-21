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Сегодня, 18:30

Сергей Федотов: «Тарасенко — идеальное приобретение для «Рейнджерс»

Михаил Зислис
Обозреватель
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» оценил обмен нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

— Владимир Тарасенко перешел в «Рейнджерс». На твой взгляд, это тот клуб, который нужен Тарасенко? Сможет ли он решить проблемы «Рейнджерс»? Как ты видишь их ближайшее будущее? Пока что видно, что ему тяжело вписаться.

— Давай начнем по порядку: совершенно понятно, что Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «СЭ») вместе с Жераром Галланом (главным тренером «Нью-Йорка». — Прим. «СЭ») понимали, что им нужен крайний правый нападающий в первые два звена.

С Тарасенко получилось все почти идеально и с точки зрения попадания в потолок зарплат. Я прекрасно понимаю, что и Друри наверняка знает, что нынешний Тарасенко существенно хуже даже своей прошлогодней версии, когда он провел очень важный сезон и оставил свою стоимость на таком же уровне, который у него есть. Естественно, рассматривается вариант, при котором Тарасенко будет освобожден от какой-то черновой работы. Владимир — это наконечник копья, который обладает одним из лучших кистевых бросков в современном хоккее, он может забить из любой позиции.

— И Трочек, и Зибанежад, кажется, не очень подходят Панарину.

— Думаю, одним из лучших вариантов будет попробовать Тарасенко в одном звене с Панариным и Трочеком. Трочек может подчистить, он склонен к оборонительным функциям. Плеймейкером будет не Трочек, а как раз Панарин. Конечно, Владимир потерял в скорости в силу возраста и травм, но мне кажется, что это приобретение для «Нью-Йорка» практически идеальное, если учитывать их нынешние задачи и не смотреть в будущее.

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Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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