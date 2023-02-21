Сергей Федотов: «Вашингтон» не попадет в плей-офф»

Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» предположил, что «Вашингтон» не попадет в плей-офф. Команда с 62 очками занимает шестое место в Столичном дивизионе.

— На одном из прошлых эфиров Андрей Николишин объяснял, что возвращение Уилсона и Бэкстрема может стать определенной проблемой для «Вашингтона». Кажется, так и случилось?

— Да, есть такое дело. Еще в семье Овечкина произошло большое горе, это, безусловно, очень ударило по всей команде, учитывая, что значит Саша для раздевалки «Вашингтона». Очень показательно было, когда они пообещали обыграть «Каролину» в матче на открытом воздухе ради Сашки. К сожалению, не получилось.

«Вашингтон» вообще очень часто буксует в этом сезоне. Команда может выдать один великолепный матч, как, например, в гостевой встрече против «Бостона», когда они выиграли в основное время 2:1, а может выдать серию поражений. Я очень переживаю за этих ребят, но, думаю, они не попадут в плей-офф.