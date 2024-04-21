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Сегодня, 09:59

Комментатор Майков назвал Самсонова слабым местом «Торонто» в плей-офф НХЛ

Руслан Минаев
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Хоккейный комментатор Филипп Майков поделился мнением о серии первого раунда «Бостон» — «Торонто» в плей-офф НХЛ.

«Самсонов здорово играет после ссылки фарм и драфта отказов. По второй половине сезона к нему претензий нет. Но вспоминая, например, прошлогоднюю серию с «Тампой», где «Торонто» проскочил, не могу сказать, что он там был как-то хорош. Против «Флориды» он тоже не потащил. То есть надеяться на то, что Самсонов как-то прям станет стеной и тащером, я бы не стал. В любом случае, серия будет упорная, и почти уверен, что в ней будет семь матчей», — цитирует Майкова «Газета.ru».

«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Брюинз». Следующий матч пройдет 23 апреля.

Источник: Газета.ru
Илья Самсонов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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