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Сегодня, 16:27

Комментатор НХЛ заговорил по-русски после двойного сейва Кочеткова в матче с «Вашингтоном»

Алина Савинова
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Комментатор НХЛ эмоционально отреагировал на двойной сейв российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в матче против «Вашингтона» (4:2).

После того, как россиянин во втором периоде отразил второй бросок подряд, журналист по-русски произнес: «Оу, неееет!». Всего на счету Кочеткова 14 отраженных бросков из 16 в этой встрече.

24-летний Кочетков провел 40 матчей в текущем сезоне НХЛ, четыре раза сыграв на ноль. «Каролина» с 103 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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