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Сегодня, 07:11

Конекны — о Мичкове: «Он действительно умный игрок для своего возраста и своего опыта»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны после предсезонного матча против «Айлендерс» (2:0) поделился впечатлениями от игры нападающего Матвея Мичкова.

«Он действительно умный игрок для своего возраста и своего опыта. Очевидно, как и любой другой игрок, он оглянется после игры и будет расстроен несколькими моментами, как и все мы. Что касается его, я просто надеюсь, что он будет смотреть на это так, как будто у нас было много хороших возможностей сегодня вечером, но он сделал свою работу, чтобы его снова заметили. Он играет хорошо. Мне нравится этот парень», — приводит слова Конекны Yahoo Sports.

Мичков набрал 2 (1+1) очка в матче с «островитянами», забросив шайбу в пустые ворота. На счету 19-летнего россиянина 4 (1+3) очка на предсезонке.

Матвей Мичков
Трэвис Конекны
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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