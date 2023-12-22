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22 декабря, 23:34

Коньков хочет верить, что у Овечкина пойдут голы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил успехи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который в игре с «Коламбусом» (3:2 ОТ) прервал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Хотелось бы верить в то, что теперь у Овечкина дела пойдут в гору. Конечно, сложно быть провидцем в таких вещах, но хотелось бы верить в то, что у Александра пойдут голы. Он отдает передачи и помогает команде. Было бы здорово, чтобы он делал свой вклад в успехи команды. Посмотрим, что будет дальше. Время покажет. Прогнозировать что-либо сейчас сложно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-hotelos-by-verit-chto-u-ovechkina-pojdut-goly/
Александр Овечкин
Сергей Коньков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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