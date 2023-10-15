Коньков оценил игру Малкина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«То, что Малкин уже находится в лидерах бомбардирской гонки и набрал уже шесть очков, говорит о его прекрасной физической форме. С самого начала чемпионата он уже показывает отличную игру. И то, что Малкин догнал Александра Могильного по голам в НХЛ, подтверждает его уровень. Мы росли на примерах Могильного, Федорова, Буре, а сейчас новое поколение будет равняться на Малкина и Овечкина. Это ребята, которые уже побили все возможные и невозможные рекорды и закрепляют за собой высочайшие статистические данные в НХЛ. Какой игры жду от Малкина в сезоне НХЛ? Жду стабильной результативной игры. Надеюсь, что его функциональное состояние позволит провести весь чемпионат и максимально показывать свои возможности, радовать зрителей. Уровень мастерства — высочайший, несмотря на возраст. Малкин демонстрирует очень интересную игру, на которую приходят зрители. Я желаю ему провести все матчи в сезоне, показывать результативный хоккей и проявлять свой талант во всей красе», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Гол в ворота «Калгари» (5:2) стал для россиянина 473-м в карьере. Малкин догнал Александра Могильного и теперь уступает лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).