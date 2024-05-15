Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:39

Коньков: «Главное, чтобы Ничушкин вернулся к нормальной жизни»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал отстранение российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина от игры в НХЛ.

14 мая стало известно, что 29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.

«Это сложная жизненная ситуация. Человек ведет борьбу со своими страстями. Это тяжелая борьба. Я рад, что в НХЛ есть такая программа, которая не позволяет хоккеистам играть, имея такие сложности. Они обращают внимание на такие вещи и работают с ними, а не просто бросают людей. Да, у Валерия подмочена репутация. Да, он потеряет часть своей зарплаты и заново будет восстанавливать свой статус в НХЛ. Но самое главное, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, чтобы он был здоров. Откуда возникли все эти запрещенные вещества? Нужно с разобраться и поправить жизнь человека», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков. При этом он был удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении НХЛ.

Источник: РБ Спорт
Валерий Ничушкин
Сергей Коньков
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского
Задоров снова набрал очки, а «Ванкувер» совершил камбэк. Но победил «Эдмонтон»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Тарасенко уверен, что «Флорида» закроет серию в шестом матче с «Бостоном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского