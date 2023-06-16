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Сегодня, 09:29

Коньков: «У «Вегаса» один из самых успешных проектов в истории НХЛ»

Мария Гусева
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

«У «Вегаса» достаточно успешный проект, один из самых успешных в истории НХЛ, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Понятно, что их акции взлетели. Хоккей полюбился в Вегасе, там делают достаточно большое шоу. Огромное количество болельщиков приезжают туда на игры из разных городов. Российские фанаты тоже были на матчах. Руководители, менеджеры команды и тренерский состав провели большой объем работы. Они создали боеспособный коллектив, который на протяжении всех этих шести лет никогда не был аутсайдером в НХЛ».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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