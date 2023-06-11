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Сегодня, 18:42

Коньков рассказал, за счет чего, «Вегас» обыграл «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, за счет чего, по его мнению, хоккеисты «Вегас» обыграли «Флориду» со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«У «Вегаса» получилось хорошее начало. Команда достаточно быстро повела со счетом 2:0. Опять же, лидеры сказали свое слово. Три человека из состава команды в этом плей-офф забросили более десяти шайб, они находятся в самом верху талицы бомбардиров. Эти игроки здорово используют те шансы, которые у них появляются. При счете 0:3 «Флорида» забила, потом забросила вторую. У «пантер» было больше половины третьего периода на то, чтобы изменить ситуацию, но у них не вышло это сделать. У «Вегаса» есть преимущество, это организованная команда. Она четко выполняет свои наработки. В сезоне у «Флориды» были проблемы. Она вошла в плей-офф с восьмого места, и сейчас, честно говоря, совершает чудо. Когда ты проигрываешь 0:3, то тратишь огромное количество сил и эмоций на то, чтобы догнать соперника. В этом плане, может быть, свежести «Флориде» и не хватило», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Пятая игра финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» пройдет в Вегасе, в ночь с 13 на 14 июня. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-vegas-organizovannaya-komanda-ona-chetko-vy-polnyaet-svoi-narabotki/
Сергей Коньков
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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