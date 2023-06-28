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Сегодня, 07:41

Коньков: «Без сомнения, Бедард — фаворит драфта НХЛ номер один»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает Конора Бедарда главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ.

«Без сомнения, Бедард — фаворит драфта номер один. Его результаты отличаются от того, что показывают многие другие хоккеисты. Игра, которую он показывает на протяжении последних двух сезонов, настолько сильно выделяется на фоне всего остального, что рядом с ним никого нет.

На втором месте, на мой взгляд, идет Фантилли. Он очень прилично играет, ему уже удалось стать чемпионом мира на взрослом уровне. Со своими качествами, техникой и результативностью Бедард в ближайшее десятилетие будет формировать свою линию, как игрок поколения. Специалисты с интересом будут следить за ним. В плане броска и понимания игры его можно сравнить с Кросби, Макдэвидом и Мэттьюсом. У Конора огромное количество качеств, он пока что вне конкуренции», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Драфт НХЛ в этом году пройдет в Нэшвилле в ночь с 28 на 29 июня и начнется в 2.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-bedard-favorit-drafta-nomer-odin-ego-mozhno-sravnit-s-krosbi-makde-vidom-me-tt-yusom/
Сергей Коньков
Хоккей
НХЛ
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